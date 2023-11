Goiás x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Goiás e Santos, times que lutam cabeça a cabeça contra o rebaixamento, se enfrentam nesta quinta-feira (9/11), às 19h (de Brasília), na Serrinha, em Goiânia. E não podem sonhar em tropeço. Afinal, o Santos tem 37 pontos, o mesmo do Cruzeiro, o primeiro dentro do Z4. O Goiás, com 35 está na zona de degola, mas sairá caso vença a partida. Trata-se de um jogo em que a tensão e a emoção estarão à flor da pele. Para não perder nenhum detalhe, a Voz do Esporte programou uma cobertura completa, que começa bem antes da bola rolar, às 17h30, com um pré-jogo que te deixará informado de todos os detalhes deste duelo. Com a bola rolando, Christian Rafael estará na narração.

A narração é de Christian Rafael. Mas Figueiredo Jr estará com os comentários e Pedro Rigoni com as reportagens. Após o apito final, siga na Voz, pois o pós-jogo seguirá muito quente, com informações, tabela de classificação e muito mais.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.