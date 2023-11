Marcos Leonardo recebe sondagem de dois grandes clubes da Europa

Um dos grandes destaques do Santos na temporada, o atacante Marcos Leonardo entrou na mira de dois grandes times da Europa. O Newcastle, da Inglaterra, procurou os agentes do jogador para saber informações sobre o atleta. Alguns dias depois, o Real Madrid, da Espanha, também quis saber um pouco mais sobre o menino da Vila.

O Santos, por sua vez, não recebeu nenhuma oferta oficial por seu centroavante. A janela de transferências está fechada e será aberta apenas em janeiro. O camisa 9 está focado em ajudar o Peixe a escapar de um inédito rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O Real Madrid apenas buscou informações prévias sobre o atacante, como seu perfil de jogo e a disposição em se transferir para o futebol europeu em um futuro próximo. Já o Newcastle fez um movimento parecido e também buscou informações. Contudo, os ingleses já sinalizaram com o interesse de fazer uma oferta pelo camisa 9, já em janeiro.

Marcos Leonardo quase saiu no meio da temporada

No meio deste ano a Roma fez uma proposta de R$96,6 milhões para tirar Marcos Leonardo do Santos. Contudo, o Alvinegro Praiano recusou a oferta por entender que o centroavante seria crucial para a luta contra o rebaixamento neste ano. A diretoria do Peixe, no entanto, está ciente de que corre o risco de perder o atleta em 2024.

Aliás, o Peixe tem 70% dos direitos econômicos do jogador. O restante pertence ao centroavante. Nesta temporada, Marcos Leonardo marcou 21 gols com a camisa do Santos e outros cinco pela Seleção Brasileira, na Copa do Mundo Sub-20.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.