Léo Dias, sobre pai de Neymar: ‘Esquentado e arrogante’

O jornalista Léo Dias deu detalhes do dia em que postou a matéria na qual Neymar estaria com duas mulheres, em uma boate, em Barcelona, na Espanha. A fala ocorreu durante entrevista ao podcast “Vi na Vivi”, apresentado por Vivi Mascaro, programa disponível no YouTube.

Inicialmente, o comunicador do “Fofocalizando” disse que ligou para Neymar pai, contou que faria a matéria e postaria o vídeo. No entanto, a reação do pai do craque brasileiro não foi boa.

“Eu procurei (o pai de Neymar, para avisar da publicação), e a gente começou um bate-boca. Ele é esquentado, um tanto arrogante. Desmerece nosso trabalho, desmerece qualquer um”, disse.

Na época, vale lembrar, Neymar ainda estava com Bruna Biancardi, que estava na reta final da gravidez de Mavie.

“Qualquer pessoa vale muito pouco para ele. Para ele, o importante é o valor que o filho dele tem, como se fosse único. ‘Fica aí na sua vidinha’ (ele me disse). Só porque tem milhões.”, criticou.

Léo Dias ainda acredita que o comportamento fora de campo de Neymar atrapalha o atleta na carreira.

“O comportamento dele fora de campo não é o comportamento de um homem. Um menino que não quer amadurecer. Síndrome de Peter Pan”, acrescentou.

Ainda na entrevista, Léo Dias lembrou que as imagens de Neymar na boate foram compradas por 2 mil dólares (R$ 9,7 mil na cotação atual).

Aliás, na entrevista, o jornalista ainda contou sobre o papo com o ex-assessor da família Bolsonaro, que revelou o relacionamento homoafetivo com o filho 04 do ex-presidente.

“Não paguei pela entrevista. Paguei a passagem. Custou caro”, concluiu.

