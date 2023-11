Abel Ferreira e Rodrygo, do Real Madrid, celebram convocação de Endrick

O atacante Endrick foi chamado por Fernando Diniz para defender o Brasil nos jogos contra Colômbia e Argentina. Os jogos são válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, nos próximos dias 16 e 21. E, para o técnico Abel Ferreira, a convocação do palmeirense é um acerto do próprio clube, na administração da carreira do atleta.

“Eu acho que é uma aposta ganha do clube, não da comissão técnica. As coisas foram todas feitas no tempo certo, mas na hora certa. Chegou à equipe principal na hora certa, quando tinha que ser. Começou a jogar, ajudou muito no ano passado, ajudou muito este ano. Teve um período menos bom no início, foi criticado, como todos nós somos quando as coisas não correm bem”, disse Abel, após a derrota para o Flamengo.

Endrick subiu no ano passado e tinha a esperança de ser titular absoluto em 2023, mas não conseguiu vingar no começo da temporada. Aliás, o atacante chegou a ficar até fora dos relacionados em algumas partidas. Contudo, após a eliminação na Libertadores, o camisa 9 cresceu de rendimento e começou a chamar mais a responsabilidade.

“Fizemos o que tínhamos de fazer na hora certa, não só eu, mas toda a estrutura do clube. Subiu quando tinha de subir, o Palmeiras fez uma grande venda, saiu quando tinha de sair, entrou quando tinha que entrar, foi convocado para a seleção nacional quando tinha que ser, não fui eu que o empurrei, o Diniz que entendeu que ele deveria ser convocado”, completou o treinador.

Rodrygo também já projeta parceria com Endrick

Aliás, o atacante do Real Madrid, Rodrygo, já projetou uma parceria com o jovem atacante do Palmeiras no futuro. Endrick já está acertado com o clube espanhol e vai se apresentar no meio de 2024. Assim, uma parceria da dupla já vem sendo bastante sonhada.

O atacante, ex-Santos, não hesitou ao elogiar o jogador do Palmeiras e espera usar o período na Seleção como uma grande preparação para o que vai vir a partir do ano que vem.

“A gente fica feliz pelo Endrick, pelo momento que ele está vivendo lá, está jogando muito bem. A gente sempre acompanha. Espero que ele vá muito bem agora também na Seleção, que a gente consiga se entrosar desde agora, para depois que ele chegar no Real Madrid, ficar tudo mais fácil. Já dá para começar a ensaiar para depois fazer aqui no Real Madrid também”, disse Rodrygo, após duelo contra o Braga, pela Champions.

