Fluminense mostra pouca eficiência como visitante no Brasileirão

Com poucas chances criadas para ambos os lados, Internacional e Fluminense empataram sem gols no Beira-Rio. Assim, os jogadores tricolores ficaram mais um jogo sem estufar as redes como visitante no Brasileirão.

Ineficiência do Fluminense

O time não vem conseguindo ser eficiente quando atua fora de casa no campeonato. Afinal, os jogadores tricolores estão há cinco jogos consecutivos sem marcar gols como visitante na competição. As partidas foram realizadas contra Inter, Bahia, Atlético, Bragantino e Cuiabá.

Nestes jogos citados, Fernando Diniz testou Cano, John Kennedy, Yoni González e Lelê no sistema ofensivo. No entanto, os atacantes tricolores não conseguiram ser eficientes na conclusão e tiveram dificuldades em furar os defensores adversários dentro de campo.

Os últimos cinco jogos do Fluminense como visitante no Brasileirão

Inter 0 x 0 Flu

Bahia 1 x 0 Flu

Atlético 2 x 0 Flu

Bragantino 1 x 0 Flu

Cuiabá 3 x 0 Flu

O time é um dos piores visitantes do campeonato e está há seis meses sem vencer fora de casa. A última vitória aconteceu no dia 10/05, diante do Cruzeiro, no Mineirão. A equipe tricolor venceu por 2 a 0, com gols de Ganso e Cano.

Aliás, o Fluminense entra em campo no próximo sábado (11), diante do Flamengo, às 18h30, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. Assim, Fernando Diniz prepara os jogadores tricolores aos poucos para disputa do Mundial, que acontece em dezembro.

