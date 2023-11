Botafogo é multado por conta de apagão no Estádio Nilton Santos

O STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) multou o Botafogo em R$ 38 mil por conta do apagão no Estádio Nilton Santos durante a partida contra o Athletico, no dia 21 de outubro. O valor, aliás, corresponde a 10% da renda líquida do jogo contra o Furacão, na casa dos R$ 380 mil.

A denuncia do Artigo 191 inciso III do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre deixar de cumprir ou dificultar cumprimento do regulamento, prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Além disso, o clube não recebeu penas com perda de mando campo ou sanções de torcedores nas arquibancadas.

Relembre o caso

A maioria dos refletores do Estádio Nilton Santos ficou apagado em decorrência da falta de energia elétrica no local. A casa do Botafogo sofreu cinco quedas de luz (quatro no primeiro tempo e uma no segundo). Além dos refletores, a parte interna do estádio também ficou apagada. Dessa forma, a partida foi adiada.

No dia seguinte, no domingo, os jogadores retornaram ao estádio carioca, desta vez com portões fechados, para finalizar o jogo. O placar final foi 1 a 1.

