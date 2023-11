Botafogo x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Líder do Brasileirão, mas vindo de três derrotas e com toda a gordura acumulada sendo pulverizada, o Botafogo recebe o Grêmio, nesta quinta-feira (9/11), às 20h (de Brasília), pela 33ª rodada do Brasileirão. O jogo será no Nilton Santos e vai ser de explodir o coração das duas torcidas. Afinal, se o Fogão ainda é o líder, com 59 pontos e um jogo a menos, o Grêmio tem 56 e, se vencer, encosta nos cariocas.

Para não perder nenhum detalhe deste jogo decisivo, a Voz do Esporte programou uma cobertua especial que começa com um pré-jogo, às 19h. Diego Mazur comanda a transmissão e narra a partida.