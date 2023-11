Erick Marcus e Paulinho são absolvidos no STJD

Erick Marcus e Paulinho foram julgados e absolvidos no STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) por conta das expulsões na partida contra o Internacional, no dia 26 de outubro. Em São Januário, os jogadores do Vasco foram expulsos já na reta final da partida, ambos após receberam o segundo cartão amarelo.

Dessa forma, eles ficam à disposição do técnico Ramón Díaz para a partida contra o América-MG, no domingo, também em São Januário. Aliás, para esse confronto, o time carioca não terá nenhum jogador suspenso.

Erick preocupa para o jogo contra o Coelho

Assim como Paulinho, Erick Marcus foi titular na vitória do Cruz-Maltino contra o Botafogo. No entanto, o atacante deixou a partida no início do segundo tempo com dores em uma das coxas. Dessa forma, ainda é presença incerta, por questões médicas, para o confronto de domingo.

O Vasco entrará em campo em busca dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento, afinal, é o 16° colocado, com 37 pontos (empatado com o Cruzeiro, primeira equipe no Z4). Por outro lado, o América-MG cumprirá tabela, uma vez que, na lanterna, já está matematicamente rebaixado.

