Flamengo planeja pré-temporada nos EUA e amistoso contra time de Messi

O Flamengo ainda tem chances reais de título e está disputando as últimas rodadas do Brasileirão. No entanto, os dirigentes rubro-negros já vêm realizando um planejamento para 2024. O clube está organizando uma pré-temporada nos Estados Unidos e quer disputar um amistoso contra o Inter Miami, time de Lionel Messi. A informação é do “ge”.

Preparação do Flamengo para 2024

A assinatura do contrato deve acontecer em breve. A viagem está programada para segunda quinzena de janeiro. Assim, os jogadores rubro-negros ficariam cerca de dez dias em Orlando, na Flórida. Além do Inter Miami, é possível que também aconteçam amistosos contra River Plate e Atlético Nacional. A ideia é que Tite comande pelo menos um semana de treinamento no Ninho do Urubu antes do embarque para os Estados Unidos.

Aliás, Rodolfo Landim fez uma viagem para Orlando em julho e realizou reuniões com representantes do Inter Miami e Real Madrid. O presidente rubro-negro quis tirar dúvidas e entender os processos da pré-temporada. Dono do Inter Miami, David Beckham também participou da conversa.

O Flamengo participou da Flórida Cup em 2019. Na época, os jogadores rubro-negros eram comandados por Abel Braga. O time acabou sendo campeão do torneio após jogar contra Eintracht e Ajax. O clube também conquistou a Libertadores e o Brasileirão naquele ano.

O Flamengo também recebeu um convite para participar da Flórida Cup em 2023. No entanto, os jogadores rubro-negros estavam envolvidos na disputa do Mundial de Clubes, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca. Portanto, Rodolfo Landim precisou recusar naquele momento.

Tite nos EUA

Não é a primeira vez que Tite realiza uma pré-temporada nos Estados Unidos. O treinador participou da Flórida Cup em 2015, quando trabalhava no Corinthians. O clube paulista teve semanas de preparação na época e acabou sendo recompensado meses depois. Afinal, os jogadores corintianos foram campeões do Brasileirão naquele ano.

Aliás, Tite estava convicto de que só assumiria um clube no começo de 2024. No entanto, ele atendeu aos interesses do Flamengo e topou chegar ao clube no segundo semestre de 2023. A pré-temporada nos Estados Unidos também é uma forma de oferecer uma preparação de qualidade ao técnico.

