Chelsea intensifica conversas por Moscardo, do Corinthians

O Chelsea, da Inglaterra, intensificou as conversas para contratar o volante Moscardo, do Corinthians. O clube londrino teve uma oferta recusada pelo Timão no meio de julho, mas, mesmo assim, manteve as tratativas com os paulistas. Assim, uma oferta no começo de 2024 é bastante provável.

No meio do ano, o Chelsea tentou tirar Moscardo do Timão, oferecendo R$130 milhões para o clube paulista. O Corinthians, por sua vez, ficou balançado com a oferta, mas decidiu recusar. O motivo teria sido o momento vivido pelo jogador, que era titular absoluto com Vanderlei Luxemburgo, na época.

O clube inglês ainda não enviou oficialmente uma segunda oferta, mas o Corinthians já avisou que não deve iniciar nenhuma negociação neste momento. O Alvinegro não vai comprar ou vender nenhum jogador enquanto não acontecer as eleições presidenciais, marcadas para o dia 25 de novembro.

No negócio, o Chelsea conta com forte influência do olheiro Alysson Martins. O profissional trabalhou na base corintiana por mais de 10 anos e pôde acompanhar Moscardo de perto em treinamentos e jogos.

Moscardo tem contrato com o Corinthians até 31 de julho de 2026. O meio-campista de 17 anos assinou o segundo contrato profissional com o clube em julho deste ano. A multa rescisória para o exterior está avaliada em R$ 526 milhões.

Com Moscardo, o Timão entra em campo, nesta quinta-feira (9), para encarar o Atlético, na Neo Química Arena, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro.

