CBF divulga fase preliminar da Copa do Nordeste 2024

A CBF divulgou o calendário oficial da Copa do Nordeste 2024. A disputa regional do próximo ano contará com novas equipes e um aperfeiçoamento de seu formato. A competição, porém, não terá datas sobrepostas com os campeonatos estaduais da região.

A disputa da maior competição regional do país está programada para os dias 7 e 14 de janeiro. Dezesseis equipes disputarão a fase de grupos. No fim dessa fase, a Copa do Nordeste seguirá de 4 de fevereiro a 9 de junho.

A CBF divulgou ainda os confrontos da fase preliminar da Copa do Nordeste 2024. Dezesseis 16 clubes vão disputar duas fases eliminatórias, em partidas únicas, que valem quatro vagas na fase de grupos da competição regional do ano que vem.

O chaveamento da competição, porém, tem como base o ranking nacional da CBF deste ano. Com isso, o CSA-AL, melhor classificado entre as 16 equipes, vai enfrentar o Iguatu-CE, atualmente o pior ranking. E assim por diante.

Assim, os times melhores ranqueados pela entidade terão a prerrogativa de jogar em casa nas duas vagas. Na primeira fase preliminar, entretanto, as vantagens são de CSA, Sampaio Corrêa, ABC, Confiança, Altos, Juazeirense, Botafogo-PB e Ferroviário.

Duelos da fase preliminar

CSA x Iguatu

Altos x Santa Cruz

Sampaio Corrêa x Potiguar de Mossoró

Juazeirense x Moto Club

ABC x Sousa

Botafogo-PB x Jacuipense

Confiança x Retrô

Ferroviário x ASA

