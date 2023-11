Rossi enaltece parceria com Vegetti: ‘Encaixe ideal e perfeito’

Rossi voltou a treinar com o elenco cruz-maltino sem limitações e está à disposição de Ramón Díaz para a partida contra o América-MG, no domingo (12), em São Januário. Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, o atacante falou sobre o seu retorno, após se recuperar de lesão na coxa direita, e comentou sobre a parceria com Vegetti.

“Muito feliz por voltar a treinar. Hoje foi meu primeiro treino com grupo. Contente pelos números. Sempre coloquei na cabeça que queria voltar para ajudar e somar. Não queria só olhar ninguém jogar. Feliz pelos números. Assim, espero que a gente saia com os três pontos no domingo para darmos um salto na tabela. A vitória é importante”, disse Rossi, no CT Moacyr Barbosa.

“Pergunta difícil. Acho que meu jogo encaixa muito com Vegetti. Tem o Pec, que é um ponta agudo, mas joga mais pela esquerda. Como eu busco muito o fundo, isso facilita para o Vegetti. Acho que é o encaixe ideal e perfeito. Não vejo a hora de voltar a jogar com ele. Toda hora ele pergunta como estou. Até a esposa dele me perguntou quando eu vou voltar. Estou ansioso”, completou.

Sinergia com a torcida vascaína

Rossi é um dos jogadores do elenco mais identificados com a torcida, e isso não é de hoje. Afinal, desde a primeira passagem dele no clube as partes vivem momentos de harmonia. Aliás, mesmo fora das últimas partidas, um vídeo do jogador comemorando com a torcida cruz-maltina repercutiu na internet. Dessa forma, ele falou sobre essa relação.

“O torcedor vascaíno não é ‘Nutella’. Ele ama o clube de verdade. É um momento de transição do Vasco, já estamos pensando no aumento da capacidade do nosso estádio. E um novo Vasco. Esperamos passar por esse momento de hoje para que no ano que vem a gente possa lutar por glórias e títulos. Assim, é o que a gente quer como jogador e torcedor”, explicou.

