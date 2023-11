Botafogo se reúne com organizadas; Textor participa por vídeo

Dirigentes do Botafogo se reuniram com membros de torcidas organizadas em prol de união. O encontro foi na noite de quarta-feira (8), horas depois do protesto no centro de treinamento, no Espaço Lonier, e contou com a participação John Textor, proprietário do Alvinegro, por vídeo chamada. Além disso, Thairo Arruda, CEO da SAF, esteve presente.

As torcidas organizadas que tiveram representantes no encontro foram: Fúria Jovem, Torcida Jovem, Loucos pelo Botafogo, Torcida Fogoró e Movimento Ninguém Ama Como A Gente.

Entre os temas abordados, os principais foram a reta final do Brasileirão e treinador. Neste segundo tópico, os alvinegros pediram, seja quem for, um nome que tenha gerência para realizar as mudanças necessárias dentro do elenco. Aliás, em notas publicadas pelas torcidas, foram citados os temas da reunião.

1) Reta final do Botafogo no Campeonato Brasileiro

2) Desejo da torcida por um time aguerrido e que honre o tamanho do clube nos últimos jogos

3) Um treinador, seja quem for, que tenha gerência para realizar as mudanças necessárias dentro do elenco

4) Um entendimento por parte da gestão atual do clube que a torcida é o maior patrimônio desta instituição e sempre deve ser ouvida

Botafogo entra em campo nesta quinta-feira

Em busca dos três pontos para voltar a liderar o Brasileirão com folga, o Glorioso recebe o Grêmio nesta quinta-feira, às 20h. A partida será em São Januário, já que o Estádio Nilton Santos receberá show. O time de Lucio Flavio está na ponta da tabela, com 59 pontos, empatado com o Palmeiras. Enquanto isso, o time gaúcho é o quarto, com 56.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.