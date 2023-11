Fluminense vê Brasileirão como preparação do Mundial

O Fluminense acabou de ser campeão da Libertadores, mas não pretende abdicar dos jogos restantes do Brasileirão. Afinal, Fernando Diniz quer aproveitar as últimas rodadas do campeonato como preparação para disputa do Mundial de Clubes, que acontece em dezembro. A informação é do “ge”.

Preparação do Fluminense

Assim, Fernando Diniz pretende ir com força máxima nesta reta final de Brasileirão. No jogo entre Internacional e Fluminense, apenas três titulares foram poupados pelo técnico. A tendência é preservar os jogadores tricolores somente em caso de desgastes ou lesões.

O time, por sinal, precisa disputar seis rodadas e não briga por grandes pretensões no campeonato. Afinal, os jogadores tricolores já estão classificados para próxima edição da Libertadores. A equipe atualmente está na oitava colocação, com 46 pontos conquistados.

Foco no Brasileirão

Depois do jogo da última quarta-feira (8), Fernando Diniz cobrou seriedade aos jogadores tricolores na disputa do Brasileirão. O técnico fez questão de ressaltar que ainda existem muitos times brigando por título ou lutando para não ser rebaixado no campeonato.

O Fluminense entra em campo no próximo sábado (11), diante do Flamengo, às 18h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. Ao contrário da equipe tricolor, os jogadores rubro-negros ainda têm grandes pretensões no campeonato. Assim, os times prometem disputar mais um clássico emocionante na temporada.

