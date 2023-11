Ajax perde mais uma: desta vez para o Brighton, pela Liga Europa

O Brighton foi até Amsterdã, nesta quinta-feira (9/11), e venceu o Ajax por 2 a 0, pela quarta rodada do Grupo B da Liga Europa. Mesmo atuando em casa, o time holandês, que vive uma de suas maiores crises de sua história e ronda a zona de rebaixamento da liga holandesa, jogou muito mal e foi presa fácil para os ingleses, que marcaram com Ansu Fati e Adingra. O brasileiro João Pedro, convocado para a Seleção Brasileira e mais uma vez titular do Brighton, fez ótimo jogo e quase marcou um golaço.

A vitória levou o Brighton aos sete pontos e na briga com Olympique de Marselha pela vaga direta do Grupo B à próxima fase. O Ajax, com dois pontos, é o lanterna.

Veja aqui a tabela de classificação da Liga Europa

Ajax leva o primeiro gol e desmorona

O Ajax foi valente no primeiro tempo. Mesmo desordenado, tentou o ataque e arriscou dois chutes de fora da área, o que dava indícios de que o time tentaria sufocar o rival e vencer a primeira na Liga Europa. Mas o Brighton chegou ao gol aos 14 minutos. O volante Vos, do Ajax, deu uma bola de presente para Adingra. Este lançou Ansu Fati fazer 1 a 0. O gol desmontou o Ajax, que passou a errar muito. Dessa forma, deu espaços para os ataques do Brighton, sempre buscando Ansu Fati ou João Pedro. Mas o time inglês não ampliou o placar.

No segundo tempo, o Ajax seguiu vacilante na defesa. Deu muita sorte quando, aos cinco minutos, João Pedro fez a jogada mais bonita da partida. Driblou três, mas chutando na rede pelo lado de fora. Contudo, o segundo gol não tardou. E beirou o vexame. Depois de perder a bola num passe errado de Berghuis, o Ajax viu o Brighton ficar tocando a bola por quase dois minutos até Fati encontrar Adingra: 2 a 0.

Depois de levar o segundo gol, o Brighton se fechou na defesa e deu a chance para o Ajax conseguir alguns ataques perigosos. Brobbey recebeu na área e chutou uma bola que bateu nas duas traves antes da zaga rechaçar. Muita falta de sorte. E o português Carlos Borges por pouco não fez ogol holanês. A torcida, que lotou a Amsterdan Arena, apoiou muito o time, mesmo com o placar adverso. Mas a bola não entrou.

