Mário Bittencourt admite sonho de contratar Thiago Silva: ‘Farei de tudo para trazê-lo’

Em meio à conquista da Libertadores, o Fluminense se prepara para a comemoração do próximo domingo (12) no Centro do Rio de Janeiro. Por outro lado, a direção tricolor começa a projetar a temporada de 2024, mesmo com o Mundial de Clubes no caminho. Em entrevista ao podcast ‘Charla’, o presidente Mário Bittencourt revelou que ainda sonha com a volta de Thiago Silva ao clube e teceu elogios ao defensor, que atualmente defende o Chelsea/ING.

“Todo mundo sabe que já tentei algumas vezes e continuarei tentando. Ele é um grande tricolor, um grande atleta de alta performance. A gente quer muito que ele venha para cá ano que vem. Quero trazer o Thiago e farei de tudo para trazer o Thiago. Depende de ele também querer vir. Se ele também não quiser vir isso não muda o amor dele pelo Fluminense e nosso amor por ele. Faremos de tudo para trazer o Thiago Silva em algum momento. Até porque ele não para de jogar em alta performance. O Thiago cuida da saúde. Quero muito trazer o Thiago Silva e vou trazer”, prometeu.

Identificado com o clube, Thiago Silva é um desejo da direção tricolor desde as últimas temporadas, porém sempre preferiu permanecer na Europa. Com 39 anos, o defensor tem contrato com os Blues até o fim da temporada 2023/24 e pode ficar livre no mercado a partir de primeiro de julho. Por outro lado, o desejo é contar com o atleta já para a disputa da Recopa Sul-Americana, contra a LDU, do Equador, que deve ser disputada em fevereiro.

Lembrança de negociação com Marcelo

A diretoria se espelha na vinda de Marcelo para encontrar uma solução e contar com Thiago antes do previsto. Na ocasião, o lateral-esquerdo já contava com um pré-contrato com o Fluminense para julho deste ano. Todavia, conseguiu rescindir seu contrato com o Olympiacos, da Grécia, desembarcou no Rio de Janeiro em fevereiro. Durante a entrevista, o mandatário também revelou como foram as negociações com o ídolo tricolor.

“Há dois anos eu vinha falando com o empresário dele, e ele sempre me dizendo que o Marcelo ainda não voltaria a jogar no Brasil. E eu falava: “Então posso mandar uma proposta?”. Ele falava que sim. “Ah, proposta legal, mas ainda não é o momento”. Falei que seriam nas condições do Fluminense. Dentro do que o Fluminense pode pagar. Nada perto da Europa. Aí quando teve a questão da Grécia lá, eu falei com eles”, disse.

“Ele só queria voltar no meio do ano. Eu tentei: “Pô, vem antes. Vamos tentar ganhar o Carioca”. Tem filho lá na Europa e eu respeito muito esse negócio de família. Ficou meio acertado que viria no meio do ano. Um dia, o telefone tocou e ele falou: “Presidente, convenci minha família e vou antes”. Aí é isso. Teve aquela festa linda. Filho dele joga futsal no Fluminense, ele vai em Xerém. Mas o Fernando falou pra ele: “Você vai jogar de lateral, tá, o futuro a Deus pertence (risos)”. Ele: “Claro, eu sou lateral”, concluiu.

