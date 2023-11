Ingressos para semifinal do Fluminense no Mundial estão esgotados para o público geral

O Fluminense tem pela frente mais seis jogos para finalizar o Brasileirão e se preparar para a disputa do Mundial de Clubes, em dezembro. Mesmo sem saber ainda qual será seu adversário no Estádio King Abdullah, na Arábia Saudita, a certeza é de que será diante de um grande público. Os ingressos destinados para o público geral já estão esgotados. Por outro lado, ainda serão colocados à venda os bilhetes exclusivos para a torcida tricolor, com a data a ser definida pela Fifa.

O Mundial desta temporada será o último disputado no atual formato, que está vigente desde 2005, mas a entidade decidiu modificá-lo a partir de 2025. No momento, a entidade ainda não definiu como será a competição na próxima temporada. Antes disso, o torneio será disputado na Arábia Saudita entre os dias 12 e 22 de dezembro, e o Tricolor foi a última equipe a carimbar a vaga.

No dia 18, o Tricolor poderá enfrentar os donos da casa al-Ittihad, de Benzema, ou outras duas equipes: Auckland City, da Nova Zelândia ou Al-Ahly, do Egito. Na outra chave, o Manchester City, da Inglaterra, pega o ganhador das quartas de final entre Léon, do México, e o Urawa Red Diamonds, do Japão.

Dessa forma, o torcedor que quiser comparecer às semifinais, que marcam a estreia do Fluminense e do Manchester City no torneio, terá que pagar de 60 a 175 riales (R$ 79,70 a R$ 232,48). Os ingressos para a final custam a partir de 75 riales (R$ 99,63) e vão até 200 riales (R$ 265,68).

Veja os participantes do Mundial de Clubes de 2023

Urawa Red Diamonds (JAP): Liga dos Campeões da Ásia 2022

Al Ahly (EGI): Liga dos Campeões da África 2022/23

León (MEX): Concacaf Champions League 2022/23

Auckland City (NZL): OFC Champions League 2023

Manchester City (ING): UEFA Champions League 2022/23

Al Ittihad (SAU): campeão da Saudi Pro League 2022/23

Fluminense: campeão da Copa Libertadores 2023

Confira o calendário do Mundial de Clubes 2023

Primeira rodada

Al Ittihad FC x Auckland City FC – 12 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília)

Segunda rodada

Al Ahly FC x Vencedor do jogo 1 – 15 de dezembro, 17h30 (horário local, 11h30 de Brasília)

León x Urawa Reds – 15 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília) Semifinais

Fluminense x vencedor do jogo 2 – 18 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília)

Vencedor do jogo 3 x Manchester City FC – 19 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília) Disputa pelo 3º lugar

22 de dezembro, 17h30 (horário local, 11h30 de Brasília)

Final

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 – 22 de dezembro, 21h (horário local, 15h de Brasília)

