Real Madrid prolonga acordo até 2029 com Federico Valverde

O Real Madrid tem intensificado o processo de renovação contratual de algumas de suas principais peças do elenco. Desta vez, o nome que prolongou seu acordo foi o meio-campista Federico Valverde. De acordo com informação divulgada pelo Real em seus canais oficiais, o clube madrilenho anunciou a renovação do vínculo que, agora, tem duração até 2029.

Atleta caracterizado por sua polivalência em funções do meio-campo, Valverde foi adquirido pelo Real Madrid pouco tempo depois de se profissionalizar no Peñarol, no ano de 2016.

Antes de se consolidar como uma das principais figuras no elenco atualmente dirigido por Carlo Ancelotti, ele esteve em duas temporadas no Castilla. Além disso, ele também jogou no futebol espanhol, em 2017/2018, pelo La Coruña.

De lá pra cá, Valverde jogou 220 partidas, marcou 18 gols, deu 17 assistências e conquistou nove títulos entre Campeonato Espanhol (duas vezes), Copa do Rei, Supercopa da Espanha (duas vezes), Liga dos Campeões da Europa, Supercopa da Europa, Mundial de Clubes (duas vezes).

Este é o quarto anúncio do Real, no passado recente, em relação a renovação contratual de jogadores considerados como importantes na atual estrutura do plantel. Além dos brasileiros Vinicius Júnior e Rodrygo, o francês Eduardo Camavinga também reajustou seu acordo com os merengues.

