Médico do Flamengo diz que Gabigol tem lesão por sobrecarga nos adutores. Entenda!

Após o triunfo por 3 a 0 sobre o Palmeiras, no Maracanã, o médico Márcio Tannure, do Flamengo, esclareceu as situações clínicas de Allan, David Luiz e Gabigol. Nesse sentido, o profissional destacou que o camisa 10 tem uma lesão de sobrecarga nos adutores, que o acompanha há algum tempo. Diante disso, o jogador poderá passar por um procedimento no fim do ano, caso as dores se agravem.

“O Gabigol tem entesopatia. É uma lesão de sobrecarga nos adutores. Não é de hoje. Já tínhamos diagnosticado e feito uma previsão de tratamento no fim do ano com pequena intervenção de medicina regenerativa, com uso de ortobiológicos. Vínhamos controlando a lesão, em alguns momentos sente mais dor, em outros momentos está assintomático. Diante de tudo isso, faltando seis jogos, a gente optou por tratá-lo e fazer o procedimento no fim do ano. Se até o fim do ano a dor tive incapacitante… No momento não está. Se isso aumentar de maneira que tenhamos de parar, vamos parar para tratar disso”, ressaltou.

Recuperação de Allan

Tannure também explicou que havia uma programação para a intervenção cirúrgica no tornozelo direito de Allan, ao fim da temporada. No entanto, a lesão no pé esquerdo fez com que o Departamento Médico antecipasse o procedimento. Assim, o volante se lesionou no confronto contra o Athletico-PR, em setembro, pelo Campeonato Brasileiro, e só retorna na próxima temporada.

“O Allan teve uma lesão no dia 13 de setembro, fez uma rotura da fáscia plantar do pé esquerdo. Como a gente notificou, era prazo de oito a 12 semanas. Dentro desse tempo, e na verdade nem completaram as oito semanas iniciais, ele tinha uma lesão crônica no tornozelo direito. A gente tinha programado de fazer intervenção cirúrgica no fim do ano. Uma vez que ele teve essa lesão, optamos por antecipar esse procedimento no tornozelo direito para ganhar tempo porque ele já estaria parado pela lesão da fáscia plantar. Precisamos de um tempo mínimo para poder apoiar”, explicou.

David próximo da transição

No duelo com o Cruzeiro, no Mineirão, David Luiz teve uma entorse no tornozelo direito e deixou o gramado com muitas dores. Todavia, no dia seguinte, não foi constatada uma fratura no local, e o defensor deu início ao tratamento. De acordo com o médico rubro-negro, o zagueiro deve iniciar a transição para o campo na próxima semana,