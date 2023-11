Bruno Rodrigues aponta caminhos para o Cruzeiro deixar Z4

Com apenas duas vitórias nas últimas oito rodadas, o Cruzeiro está na zona de rebaixamento e preocupa o torcedor. Por isso, o atacante Bruno Rodrigues reconhece que o momento é de muito trabalho dentro e fora de campo, com o elenco se unindo para evitar a queda.

“Para sair dessa situação é o grupo, né. O grupo é fundamental, com certeza estamos muito focados para sair dessa situação e alcançar o objetivo. Se Deus quiser é chegar lá e fazer o resultado positivo”, disse Bruno Rodrigues, em vídeo divulgado nas redes sociais do clube.

Vale lembrar que a Raposa disputou a Série B entre os anos de 2020 e 2022, quando subiu como campeã. Agora, o Cruzeiro está em 17º, com 37 pontos, a mesma pontuação do Vasco , o primeiro time fora do Z4. Aliás, as equipes se enfrentam no próximo dia 22, em partida adiada desta 33ª rodada, no Mineirão, às 19h.

Assim, o time de Bruno Rodrigues terá uma semana livre, sem jogos, afinal, não entrará em campo neste meio de semana. O Cruz-Maltino, porém, tem um jogo a mais: 32 a 31.

Bruno Rodrigues mostra confiança no elenco

Antes, os mineiros visitam Coritiba e Fortaleza nos dois próximos sábados, nos dias 11 e 18 de novembro. Mesmo fora de casa, Bruno Rodrigues vê que a torcida do Cruzeiro pode ser fundamental, torcendo de longe ou na condição de visitante.

“Semana de treinamento muito boa. Contamos com o apoio da nossa nação, mesmo com o jogo fora (de casa), eles serão fundamentais. Agora é descansar, ainda faltam dois dias, mas vamos nos preparar bem, chegar lá e sair com o resultado positivo”, acrescentou Bruno.

Bruno Rodrigues também aproveitou o momento para exalar otimismo com o seu desempenho nos jogos que faltam para a Raposa.

“Um time muito competitivo, como estamos demonstrando. Infelizmente, o resultado não está vindo. Se Deus quiser, contra o Coritiba, vamos buscar essa vitória para sair dessa situação o mais rápido possível. O grupo me ajuda muito, me passa muita confiança. Estou muito focado no Cruzeiro, demonstro isso cada jogo que passa, mas vou procurar sempre dar o melhor, o máximo para deixar o Cruzeiro numa situação muito boa. Vamos seguir na luta”, finalizou Bruno.

