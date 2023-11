Com gol e assistência de brasileiros, Aston Villa vence pela Liga Conferência

O Aston Villa voltou a campo nesta quinta-feira (9), mas deixou pontos pelo caminho pelo Grupo E da Liga Conferência. No Villa Park, os donos da casa venceram por 2 a 1, de virada, o Az Alkmaar, da Holanda. Vangelis Pavlidis abriu o placar para os visitantes, enquanto o brasileiro Diego Carlos deixou tudo igual para o time inglês. Na reta final da partida, Ollie Watkins virou e carimbou a vitória com assistência de Douglas Luiz. No outro jogo da chave, a equipe polonesa derrotou o Zrinjski por 2 a 0, no Polish Army.

Com o resultado, o Aston Villa agora soma 9 pontos em quatro rodadas e terá pela frente um confronto direto com o Legia na busca pela liderança do Grupo E. Ambas as equipes têm o mesmo número de pontos, mas os poloneses lideram por causa do confronto direto. O Az, por sua vez, segue com 3 pontos, bem distante de uma vaga seja direta nas oitavas ou para medir forças com algum dos terceiros colocados da Liga Europa.

Tudo em branco

No primeiro lance da partida, Clement Lenglet teve a chance de finalizar e estufou a rede adversária. Por outro, o árbitro Luis Miguel Branco Godinho assinalou impedimento na jogada e anulou o gol do Aston Villa. Na sequência, Lucas Digne foi derrubado na área em uma dividida com o defensor, porém o árbitro nada assinalou. No fim da primeira etapa, Sven Mijnans, do Az, chegou a estufar a rede, mas o árbitro novamente entrou em ação e encerrou o primeiro sem gols.

Virada inglesa

Na volta do intervalo, o jogo deu uma guinada e passou a ter ataques mais eficientes. Dessa forma, Riechedly Bazoer deu uma passe preciso para Vangelis Pavlidis ficar de cara para o gol. Assim, o jogador só teve o trabalho de tirar do arqueiro adversário e abrir o placar. Dez minutos depois, Leon Bailey cobrou o escanteio na cabeça do brasileiro Diego Carlos, para deixar tudo igual no placar. Na reta final, Ollie Watkins recebeu cruzamento do brasileiro Douglas Luiz e fez o gol da vitória do Aston Villa.

E agora?

Na próxima rodada, Aston Villa atuará novamente em seu estádio, dia 30, às 17h (de Brasília), contra o Legia Varsóvia. O Az também jogará em casa no mesmo dia, entretanto às 14h45 (de Brasília), contra o Zrinjski, da Bósnia Herzegovina.

