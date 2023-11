Botafogo escalado com Hugo e Diego Costa para enfrentar o Grêmio

O Botafogo está escalado para enfrentar o Grêmio nesta quinta-feira (9/11), às 20h, em São Januário, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Lucio Flavio montou o time com três volantes e mudanças na lateral esquerda e no ataque.

Com as novidades na formação, Danilo Barbosa segue mantido no time, enquanto Eduardo vai para o banco. Marçal também fica como opção na esquerda para dar lugar a Hugo. Victor Cuesta, Adryelson e Marlon Freitas retornam após cumprirem suspensão na rodada passada. Na frente, Diego Costa substitui o suspenso Tiquinho Soares.

O Glorioso vai a campo com Lucas Perri; Di Placido, Adryelson , Victor Cuesta e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Júnior Santos, Victor Sá e Diego Costa.

Com 59 pontos, o Botafogo segue na liderança do Campeonato Brasileiro. A pontuação é a mesma do Palmeiras, que tem dois jogos a mais do que os cariocas.

