Cebolinha atribui a Tite crescimento no Flamengo: ‘Tem me passado confiança’

Em um confronto decisivo, o Flamengo teve uma de suas melhores atuações na temporada e bateu o Palmeiras por 3 a 0 no Maracanã. Nesse sentido, um dos grandes nomes do triunfo foi Everton Cebolinha, que tem dado sinais de que pode voltar a ser aquele jogador do auge da carreira. Em entrevista à FlaTV, o atacante atribuiu o seu crescimento à chegada de Tite. O gaúcho era o comandante da Seleção Brasileira, quando o atleta foi artilheiro da Copa América em 2019.

“Acho que é nítido a participação dele nisso. É um treinador que já me conhece. São quatro anos que eu vinha sendo convocado quando ele era treinador da seleção brasileira. Fui campeão com ele na Copa América de 2019, pude ter um bom rendimento naquela competição. Um cara que tem me passado confiança desde o início da chegada, procurou me deixar tranquilo para fazer aquilo que sei fazer de melhor, as minhas jogadas, dribles, assistências, como foi no jogo de ontem. Afinal, acho que posso estar correspondendo da maneira que ele tem esperado”, disse Cebolinha.

“O ápice da minha carreira foi jogando naquela posição, acho que ali pode se tirar o melhor de mim, e acho que o Tite tem feito o simples e tem dado certo, tem conseguido extrair o melhor de mim nesses jogos que eu tenho participado”, acrescentou

Música e alegria do filho

Na entrevista, Cebolinha falou sobre a música que as crianças cantaram para ele um dia saindo do Ninho do Urubu. Sendo assim, a canção é uma adaptação do hit da torcida do Botafogo em homenagem ao paraguaio Segovinha. De acordo com o atacante, Pedrinho, seu filho, de 4 anos, tem cantado na escola e ‘convertido’ outros amigos a torcerem pelo Flamengo.

“A musiquinha que é do rival, né? Mas vou te falar que meu filho adotou isso aí, cara. Fica cantando na escola. Ele viu o vídeo, inclusive, a babá acabou mostrando, e ele apaixonado por futebol, né? A professora me chamou, eu e minha esposa, no dia que a gente foi buscá-lo, e disse que ele fica incentivando as crianças a cantar na escola. Está convertendo bastante a ser flamenguista (risos)”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.