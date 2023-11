Sem Gustavo Gómez, jovem Naves deve começar contra o Inter

Sem seu zagueiro titular, Gustavo Gómez, expulso contra o Flamengo, o Palmeiras deverá ter uma mudança importante para o jogo contra o Internacional, neste sábado (11). O jovem Naves, que chegou a entrar nesta quarta-feira no Maracanã, deverá começar jogando com a camisa Alviverde para o duelo do Brasileirão.

Gustavo Gómez viu o cartão vermelho no começo do segundo tempo contra o Flamengo. Assim, ele não terá condições de atuar diante do Internacional, o que deve abrir a Naves a oportunidade de ser titular. Entretanto, esta não será a primeira vez em que ele poderá começar um jogo. No último dia 4, ele foi titular na vitória sobre o Athletico Paranaense, por 1 a 0.

Naves, de 21 anos, tem 15 partidas como profissional do Palmeiras. Aliás, 11 delas foram na atual temporada. O jogador é considerado uma das grandes revelações da equipe comandada por Abel Ferreira. A não ser por sua provável entrada, a equipe não deve ter mudanças significativas em relação aos titulares que jogaram nesta quarta. O Verdão está atualmente na segunda posição do Brasileirão, com 59 pontos.

