Santos vence Goiás com gol no fim e ganha fôlego contra o rebaixamento

O Santos deu um grande passo na luta contra o rebaixamento. Na noite desta quinta-feira (9), o Peixe venceu o Goiás por 1 a 0, na Serrinha, e abriu quatro pontos de vantagem para o Cruzeiro, primeiro time dentro do Z4. O atacante Julio Furch deixou o banco de reservas e marcou o gol da vitória do Alvinegro Praiano aos 41 minutos do segundo tempo, em sua primeira participação no jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

Dessa maneira, o Santos chegou aos 41 pontos, subiu para a 13ª posição, e respirou na luta contra o rebaixamento. Apesar da partida ruim tecnicamente, o Peixe conquistou a vitória fora de casa.

Por outro lado, o Goiás se complicou na classificação e está mais perto do rebaixamento. Com a derrota no confronto direto, o Esmeraldino segue com 35 pontos, dois a menos que Vasco, primeiro fora do Z4. No entanto, o clube carioca ainda vai entrar em campo nesta rodada e pode ampliar a diferença para a degola.

FINAL DE JOGO E VITÓRIA NA RAÇA DO SANTOS! ⚪⚫ Com gol do EMPERADOR FURCH, Santos vence o Goiás por 1 a 0 e conquista mais 3 pontos importantíssimos. AQUI É SANTOS! pic.twitter.com/kKE4bxh62t — Santos FC (@SantosFC) November 9, 2023

GOIÁS 0X1 SANTOS

33ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 9/11/2023, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo (João Magno, aos 44′ do 2t); Morelli, Rafael Guzzo (Alesson, aos 25′ do 2t), Guilherme Marques (Diego, aos 15′ do 2t), Allano (Vinicius, aos 16′ do 2t), Matheus Babi e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista.

Santos: João Paulo, Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevyson (Gabriel Inocêncio, aos 43′ do 2t); Tomás Rincón, Jean Lucas (Julio Furch, aos 38′ do 2t), Nonato (Lucas Lima, aos 28′ do 2t) e Rodrigo Fernández; Maxi Silvera (Mendoza, aos 28′ do 2t) e Marcos Leonardo (Jair Paula, aos 43′ do 2t). Técnico: Marcelo Fernandes.

Gol: Julio Furch, aos 41′ do 2t (0-1)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rafael Traci (VAR-Fifa)

Cartões amarelos: Matheus Babi, Guilherme Marques (GOI)

