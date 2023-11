Corinthians e Atlético ficam no empate. Ruim para os dois

Nesta quinta-feira (9/11), pela 33ª rodada do Brasileirão, Corinthians e Atlético Mineiro se enfrentaram na Neo Química Arena e ficaram no 1 a 1. O Timão fez um ótimo primeiro tempo, quando saiu na frente com um gol de cabeça de Romero. Mas, na etapa final, o Galo, bem superior, chegou ao empate com um gol de Paulinho, artilheiro do campeonato (17 gols) e recém-convocado para a Seleção Brasileira.

Com o empate, o Corinthians foi aos 41 pontos. Dessa forma, segue muito próximo da zona de rebaixamento. Já o Galo, somando apenas mais um ponto segue em sexto lugar. Foi aos 54 pontos. Mas fica bem mais longe do título.

Corinthians manda no 1º tempo

O Corinthians surpreendeu pelo bom volume ofensivo, Moscardo (surpresa na escalação) caiu bem pelo flanco direito e as chances surgiram. Gil e Yuri Alberto obrigou Everson a duas excepcionais defesas. Tudo nos dez primeiros minutos. O Galo, sentindo a ausência do suspenso Hulk, via Paulinho isolado na frente. Além disso, era anulado por Gil e Lucas Veríssimo. Já o Corinthians estava azeitado na criação e prova disso foi um passe de Giuliano para conclusão de Renato Augusto. Porém, a grande defesa de Everson evitou o gol. Mas, aos 22, não teve jeito. Renato Augusto cobrou falta na cabeça do baixinho Romero. A bola entrou entre o travessão a trave esquerda de Everton: Timão 1 a 0.

Nos 15 minutos finais da primeira etapa, o Corinthians passou a se fechar, deixando a bola com o Galo. Mas não deu brechas para o time mineiro assustar o gol de Cássio.

Atlético domina a etapa final

No Início da etapa final, o Atlético seguiu com a postura ofensiva, trocando muitos passes e tentando espaços. Sem sucesso. O Corinthians buscava contra-ataques, quase sempre em ligações diretas para Yuri Alberto, sempre sem sucesso. Ciente de que o Galo precisava de sangue novo, Felipão apostou em uma mudança tripla aos 20 minutos. E um dos reservas, Alan Kardec, fez a diferença no minuto seguinte: o goleador, bem colocado, ajeitou um cruzamento de Arana deixando Paulinho livre para empatar. Daí para frente, jogo aberto. O Galo quase marcando em chuiveirinhois com Alan Kaerdec e numa falta que Rubens cobrou e Cassio quase aceitou. O Timão, em contra-ataques e chutes de longe de Vera e Rojas. Mas a bola não voltou a entrar.

CORINTHIANS 1X1 ATLÉTICO-MG

33ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 9/11/2023,

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público presente: 30.348

Público pagante: 30.115

Renda: R$ 1.742.443,00

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Mendéz, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Moscardo (Mosquito, 26’/2ºT) e Maycon (Fausto Vera, 33’/2ºT); Renato Augusto (Matheus Araújo, 43’/2ºT) e Giuliano; Romero (Rojas, 33’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

ATLÉTICO: Everson; Saravia (Edenilson, 21’/2ºT), Jemerson (Igor Rabello, 21’/2ºT), Maurício Lemos e Guilherme Arana; Alan Franco (Alan Kardec, 21’/2ºT) e Otávio; Igor Gomes, Zaracho e Pedrinho (Runens, 34’/2ºT); Paulinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Gols: Romero, 22’/1ºT (1-0); Paulinho, 21’/2ºT (1-1)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Rafael da Silva Alves (Fifa-RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: Fabio Santos (COR); Everson, Jemerson, Igor Rabello, Pedrinho (ATL)

