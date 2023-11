Felipe Melo revela ter jogado final da Libertadores no sacrifício

Capitão do Fluminense, Felipe Melo fez uma revelação nesta quinta-feira (9). Em entrevista à TV argentina, o zagueiro e volante afirmou que jogou no sacrifício a decisão no último sábado, contra o Boca Juniors, no Maracanã. Ele disse que atuou com a perna aberta em dois centímetros, mas não deu maiores detalhes sobre o problema. Felipe acabou substituído no começo da segunda etapa, por Marlon, mas começou como titular.

“Muito trabalho. Joguei com a perna aberta em dois centímetros contra o Boca Juniors e é claro, depois saí, mas piora, não é? Ainda tenho que ficar uma semana, dez dias sem fazer nada. Mas eu já comecei e estou treinando no Fluminense, em casa também. Eu não paro nunca, estou sempre trabalhando e procurando fazer alguma coisa. O futebol é a minha vida, o esporte é a minha vida. Estou com 40 anos e ainda ganhando troféus, podendo ajudar e jogar como titular é porque pago um preço importante”, afirmou Felipe, à ESPN argentina.

Ao fim de 120 minutos, Felipe Melo levantou, ao lado de Nino, a Taça Libertadores. Foi. aliás, a terceira conquista do defensor de 40 anos. Anteriormente, ele ganhou duas competições pelo Palmeiras. Caso não possa, de fato, voltar a treinar pelos próximos dez dias, a tendência é que só volte na reta final do Brasileirão. O Fluminense enfrenta o Flamengo neste sábado, pelo Brasileirão, no Maracanã.

Embora ainda tenha dores, Felipe Melo não deve ser dúvida para o ‘Desfile dos Campeões’, a festa dos jogadores e da torcida do Fluminense, marcada para este domingo, no Centro do Rio.

