Por aclamação, Romário é eleito novo presidente do América

Conforme já se esperava, Romário é o novo presidente do América para o triênio 2024-2026. O Senador da República foi eleito, nesta quinta-feira (9), com 54 votos dos conselheiros e dois em branco. A reunião aconteceu no Club Municipal, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, contando com a presença de dezenas de torcedores.

Romário era o candidato único, mas dependia dos votos dos conselheiros para ter sua vitória confirmada. O Baixinho chegou ao clube por volta das 19h, quando a eleição estava começando. Dos 150 conselheiros do clube, apenas 56 votaram. Isto não me pediu entretanto que o tetracampeão vencesse o pleito.

“O América vai se tornar forte pois é um dos maiores clubes do país. É uma nova luta na minha vida. Não tenho experiência de administrar um clube dessa grandeza, então vou precisar de todos vocês. Vocês vão ter um ídolo, um senador e um ex-jogador de futebol, tudo em um só. O clube está num momento difícil, mas faremos um estudo da dívida para como pagar. Podem ter certeza, o América vai voltar a ser grande porque a gente é grande”, disse Romário, que se emocionou várias vezes, sobretudo ao recordar o pai, Edevair, que era americano.

Dessa forma, Romário assumirá um clube em grandes dificuldades financeiras, com uma dívida total de R$ 56 milhões. Ademais, o clube está na segunda divisão do Carioca e fora de competições nacionais desde 2010. De acordo com estimativas de Romário e seu grupo gestor, a ideia é colocar o América de volta à elite do futebol estadual e, ao menos, no Campeonato Brasileiro da Série B em até seis anos.

Romário descarta que América vá virar SAF

Embora as Sociedades Anônimas do Futebol (SAF) sejam uma tendência entre os clubes brasileiros, o novo presidente americano descarta segui-la. Ademais, Romário garantiu que a equipe utilizará a área da Rua Campos Sales. O clube vendeu o terreno a uma empresa, que construirá um shopping no lugar, mas prometeu oferecer os últimos andares da construção para uma nova sede americana.

“Esse modelo de SAF veio para o futebol brasileiro para ajudar, tenho certeza. Mas não é o que queremos para o América neste momento. E não dá para ter um terreno valioso como o nosso na sede do clube (Campos Sales) e não ter uso”, afirmou Romário.

