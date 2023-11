Suárez anota hat-trick, Grêmio vence o Botafogo e vai à vice-liderança do Brasileirão

O raio cai duas vezes no mesmo lugar, sim. O Grêmio visitou o Botafogo nesta quinta-feira e venceu o time alvinegro por 4 a 3, em um jogo espetacular pelo Campeonato Brasileiro 2023. Em São Januário, o Tricolor chegou a estar perdendo por 3 a 1, mas virou de maneira incrível na etapa final. Galdino e Suárez (três vezes) marcaram para o time de Renato Portaluppi, enquanto Diego Costa, Junior Santos e Marlon Freitas fizeram para o Glorioso.

Com o resultado, o Imortal chegou aos 59 pontos e agora está na segunda colocação do Brasileirão, empatado em pontos com o líder Botafogo, ficando atrás no saldo de gols. O time carioca, contudo, tem um jogo a menos no torneio nacional.

Primeiro tempo

A etapa inicial foi de bom futebol na capital carioca, e o Botafogo precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar. Substituto de Tiquinho Soares, Diego Costa recebeu cruzamento de Hugo e dominou no peito após falha de Reinaldo. O centroavante hispano-brasileiro bateu forte, entre as pernas de Grando, e balançou as redes. A vantagem alvinegra, porém, durou pouco. Três minutos depois, Carballo achou passe perfeito para Galdino nas costas da marcação, e o camisa 13 teve tranquilidade para deslocar Perri e bater no cantinho. Pressionado pelos últimos resultados, o Botafogo voltou a tomar conta da partida e criou boas chances. Aos 28, o time alvinegro ganhou bola no meio, e Marlon Freitas achou Diego Costa na entrada da área. O atacante bateu para defesa do goleiro gremista, mas Junior Santos pegou o rebote sozinho com o gol aberto e só precisou empurrar para o fundo das redes.

Segundo tempo

Se a primeira etapa foi emocionante, os 45 minutos finais foram ainda mais eletrizantes. Na frente no marcador, o Botafogo se lançou ao ataque e marcou o terceiro no primeiro minutos. Di Plácido foi na linha de fundo e cruzou por baixo para Marlon Freitas ampliar. A partir daí, porém, começou o show de Luis Suárez. O artilheiro do Grêmio diminuiu aos quatro, deixando Hugo no chão. Aos oito, o uruguaio recebeu na medida passe de Ferreirinha e bateu na saída de Perri. Aos 23, uma jogadinha gringa deu números finais ao jogo. O camisa 9 recebeu de Cristaldo e tabelou com Villasanti para sair cara a cara com o goleiro alvinegro e virar o placar.

E agora?

Botafogo e Grêmio voltam a campo agora no próximo domingo, mais uma vez pelo Brasileirão 2023. O Glorioso encara o Red Bull Bragantino, fora de casa, em mais um confronto direto, enquanto o Tricolor tem compromisso com o Corinthians, em casa.

BOTAFOGO 3 x 4 GRÊMIO

Campeonato Brasileiro 2023 – 33ª rodada

Data: 09/11/2023, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo (Marçal, 30’/2ºT); Danilo Barbosa (Eduardo, 20’/2ºT), Marlon Freitas e Tchê Tchê (Janderson, 26’/2ºT); Junior Santos (Luis Henrique, 26’/2ºT), Victor Sá (Carlos Alberto, intervalo) e Diego Costa. Técnico: Lucio Flavio

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Ronald (Gustavo Martins, 40’/2ºT), Villasanti e Carballo (Cristaldo, intervalo); Besozzi (Ferreira, intervalo), Galdino (Nathan Fernandes, 29’/2ºT) e Suárez (João Pedro Galvão, 36’/2ºT). Técnico: Renato Portaluppi

Gols: Diego Costa, 5’/1ºT (1-0), Galdino, 8’/1º (1-1), Junior Santos, 28’/1ºT (2-1), Marlon Freitas, 0’/2ºT (3-1), Suárez, 4’/2ºT (3-2), Suárez, 8’/2ºT (3-3) e Suárez, 23’/2ºT (3-4)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartão Amarelo: Diego Costa (BOT); Carballo (GRE)

Cartão Vermelho: –

