Espanhol: Athletic Bilbao e Celta de Vigo abrem a 13ª rodada

A bola volta a rolar pelo Campeonato Espanhol nesta sexta-feira (10). Athletic Bilbao e Celta de Vigo se enfrentam às 17h, no estádio San Mamés, na partida de abertura da 13ª rodada da LaLiga.

O jogo único desta sexta-feira no Campeonato Espanhol coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos opostos na tabela. Enquanto o Athletic Bilbao briga na parte de cima, com 21 pontos, na 5ª posição, o Celta de Vigo aparece em 18º lugar, como primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o vice-líder Real Madrid só entra em campo no sábado (11), às 17h, quando recebe o Valencia. Enquanto o Barcelona, atual campeão e terceiro colocado, enfrenta o Alavés, às 12h15, na Catalunha.

No entanto, além dos gigantes do futebol espanhol, a grande surpresa da temporada trata-se do modesto Girona. O clube catalão alcançou uma sequência de quatro vitórias na LaLiga e assumiu a liderança isolada, com 31 pontos. Dessa maneira, a vantagem para o vice-líder Real Madrid é de dois pontos, sendo quatro a mais que o Barça, em terceiro.

Jogos da 13ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (10/11):

Athletic Bilbao x Celta de Vigo – 17h

Sábado (11/11):

Rayo Vallecano x Girona – 10h

Almería x Real Sociedad – 12h15

Osasuna x Las Palmas – 14h30

Granada x Getafe – 14h30

Real Madrid x Valencia – 17h

Domingo (12/11);

Barcelona x Alavés – 12h15

Sevilla x Betis – 14h30

Atlético de Madrid x Villarreal – 17h

