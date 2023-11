Cuiabá despacha o Bahia em Salvador e respira no Brasileirão

Na noite desta quinta-feira (9), na Arena Fonte Nova, o Cuiabá derrotou o Bahia por 3 a 0, pela 33ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o Dourado chegou aos 43 pontos e afastou quase que definitivamente as possibilidades de rebaixamento. Por outro lado, o Tricolor Baiano permanece com 37, à beira da dgola e em situação ainda complicada.

Primeiro tempo

Embora jogasse fora de casa, o Cuiabá não abriu mão de um estilo ofensivo. Já nos primeiros minutos, a equipe criou as primeiras boas oportunidades e só não abriu o placar aos 20 minutos porque Camilo Cândido colocou a mão na bola, evitando um gol: pênalti e expulsão para o lateral-esquerdo tricolor. Na cobrança, Deyverson bateu bem e fez 1 a 0. O Bahia até ameaçou empatar e esteve perto do gol quando Acevedo chutou e Walter fez boa defesa.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Bahia até buscou o ataque, mas a desvantagem numérica atrapalhava seus planos. Só em duas cabeçadas, de Everaldo e Juba, é que a equipe teve um pouco mais de consistência. Mas o Cuiabá soube ser paciente e conseguiu encaminhar a vitória. Aos 32 minutos, em rápido contra-ataque, Pitta bateu da entrada da área para marcar o 2 a 0. E, mesmo depois de ter uma marcação de pênalti revertida pelo VAR, o Cuiabá conseguiu chegar ao gol da vitória nos acréscimos, através do atacante Ronald, definindo assim o marcador final.

BAHIA 0x3 CUIABÁ

33ª rodada do Brasileirão da Série A

Data e horário: 09/11/2023 às 20h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Nailton Júnior de Souza Oliveira (Fifa-CE) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Marco Aurélio Augusto Ferreira (MG)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo (Rafael Ratão, 29’/2ºT) e Camilo Cándido; Rezende, Yago Felipe (Vitor Jacaré, 17/2ºT), Acevedo e Cauly (Mugni, 17/2ºT); Biel (Luciano Juba, 22’/1ºT) e Everaldo (Ademir, 28/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

CUIABÁ: Walter; Marllon, Allysson (Felipe Augusto, intervalo) e Alan Empereur; Matheus Alexandre, Raniele, Denilson (Ronald, 23’/2ºT) e Rikelme; Jonathan Cafu (Derik, intervalo), Deyverson (Pitta, 26’/2ºT) e Clayson (Wellington Silva, 43’/2ºT). Técnico: António Oliveira.

Cartões amarelos: Rezende (BAH) Jonathan Cafu, Allysson, Rikelme (CUI)

Cartão vermelho: Camilo Cándido, 20’/1’ºT (BAH)

Gols: Deyverson, 22’/1ºT (0-1); Pitta, 34’/2ºT (0-2); Ronald, 52’/2ºT (0-3)

