UFMG: As chances de seu time no Brasileirão. Botafogo em queda

Com os resultados de nove dos dez jogos da 33ª rodada do Brasileirão, (Vasco x Cruzeiro ainda jogarão, no dia 22), embolou tudo no topo da tabela. Afinal, o Botafogo voltou a perder, desta vez para o Grêmio. Dessa forma, agora a diferença do ainda líder Fogão para o sexto colocado Atlético-MG é de apenas seis pontos. E mais: Grêmio e Palmeiras tem os mesmos 59 pontos do Glorioso. Além disso, o Flamengo tem 56, mas menos um jogo.

O Fogão agora enfrentará o Bragantino (58 pontos). É muita emoção. E na parte de baixo da tabela, temos o América-MG já rebaixado e o Corinthians voltando a se complicar. Assim, nada melhor do que conferir, nos números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que é referência quanto nas probabilidades no futebol, as chances de seu time.

Chances da UFMG, briga pelo título

1º Botafogo – 59 pontos – 30% de chances de título, 99,85% chance de Libertadores, zero risco de rebaixamento

2º Grêmio – 59 pontos – 18,3% de chance de título, 99,76% chance de Libertadores zero risco de rebaixamento

3º Palmeiras -59 pontos – 19,8% de chance de título, 99,88% chance de Libertadores, zero risco de rebaixamento

4º Bragantino – 58 pontos – 25,2% de chance de título, 99,6% chance de Libertadores, zero risco de rebaixamento

5º Flamengo – 56 pontos – 6,2% de chance de título, 97,1% chance de Libertadores, zero risco de rebaixamento

6º Atlético-MG – 54 pontos – 0,42% de chance de título, 86,2% chance de Libertadores, zero risco de rebaixamento

No meio da tabela

7º Athletico – 50 pontos – 0,001% de chance de título, 15,2% chance de Libertadores, zero risco de rebaixamento

8º Fluminense – 46 pontos – Zero chance de título. Mas já classificado para a Libertadores. Afinal, foi campeão da competição continental nesta temporada. Ainda tem 0,0002% de risco de rebaixamento

19 São Paulo – 45 pontos – Zero chance de título. Mas já classificado para a Libertadores. Afinal, foi campeão da Copa do Brasil. Tem 0,08% risco de rebaixamento

10º Cuiabá – 44 pontos – Zero chance de título, 0,35% chance de Libertadores, 0,35% risco de rebaixamento

11º Fortaleza – 43 pontos – Zero chance de título, 2% chance de Libertadores, 0,34% risco de rebaixamento

12º Internacional – 43 pontos – Zero chance de título, 0,039% chance de Libertadores, 1,4% risco de rebaixamento

Bolo do rebaixamento

13º Santos – 41 pontos – Zero chance de título, 0,021% chance de Libertadores, 3,9% risco de rebaixamento

14º Corinthians – 41 pontos – Zero chance de título, 0,004% chance de Libertadores, 7,5% risco de rebaixamento

15º Bahia – 37 pontos – Zero chance de título, zero chance de Libertadores, 49,7% risco de rebaixamento

16º Vasco – 37 pontos – Zero chance de título, 0,001% chance de Libertadores, 32,7% risco de rebaixamento

17º Cruzeiro – 37 pontos – Zero chance de título, 0,027% chance de Libertadores, 19,2% risco de rebaixamento

18º Goiás – 35 pontos – zero chance de título, zero chance de Libertadores, 84,8% risco de rebaixamento

19º Coritiba – 26 pontos – zero chance de título, Zero chance de Libertadores, 99,9% risco de rebaixamento

20º América- 21 pontos – Já está rebaixado.

