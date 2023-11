Aniversariante, Felipão vê briga acirrada pelo título brasileiro até a rodada final

“Esse é um dos jogos que eu saio de campo triste, porque se existia um time que podia ganhar era o nosso, por tudo que fizemos depois do gol sofrido, no segundo tempo. Mas temos em mente que jogar aqui… No Brasileiro, o Corinthians só perdeu uma partida. É muito igual. Estamos dentro da meta que traçamos há uns 20 dias, com os pontos adequados para o que pretendemos como primeiro objetivo (G”6)”, encerrou.