Torcedores do Botafogo se envolvem em confusão em São Januário após derrota para o Grêmio

Não bastasse o resultado ruim na derrota para o Grêmio nesta quinta-feira, em São Januário, o Botafogo ainda pode ser mais prejudicado. Após a partida no estádio do Vasco, torcedores alvinegros se envolveram em confusão com policiais e o clima de guerra se instaurou no local.

Com muita insatisfação pela má fase, torcedores chegaram a arremessar muitos copos no gramado, especialmente quando o técnico Lucio Flavio se dirigia para o vestiário. Nas arquibancadas, o quebra-pau também foi intenso.

A situação pode ser ruim para o clube, caso o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decida julgar o Botafogo. No pior dos cenários, o Alvinegro corre risco de jogar de portões fechados na reta final do Brasileirão.

A partida ocorreu em São Januário por conta do show da banda mexicana RBD no Nilton Santos nesta quinta-feira. Sem seu estádio, o Botafogo alugou a casa vascaína. O próximo jogo do Alvinegro no Engenhão será no dia 25.

Apesar da derrota, o Botafogo segue na liderança do Campeonato Brasileiro 2023. O Glorioso tem 59 pontos, mesma pontuação de Grêmio e Palmeiras, segundo e terceiro, respectivamente. O próximo jogo do Alvinegro é no domingo, às 16h (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.

