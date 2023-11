Fábio Santos cita incômodo com situação na tabela, mas vê Corinthians melhor

O Corinthians caiu de rendimento no segundo tempo e cedeu empate em 1 a 1 ao Atlético-MG nesta quinta-feira (9), na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Brasileirão. Embora o resultado tenha mantido a ameaça de rebaixamento ao Timão, o lateral-esquerdo Fábio Santos enxerga evolução no time.

Após o jogo, o veterano reconheceu o recuo da equipe, mas enfatizou uma melhor organização em campo.

“Acho que a gente tem apresentado um futebol melhor, tirando o jogo contra o Red Bull Bragantino, que realmente fizemos uma partida muito abaixo. Nos outros, fizemos bons jogos. Contra o Santos, em casa, merecíamos a vitória, hoje acredito que fizemos um bom jogo no primeiro tempo, poderíamos ter matado, de repente, aberto uma vantagem maior”, disse ele, ao canal “Premiere”.

”É notório que está mais organizado, mas, infelizmente, não temos conseguido transformar isso em resultado, e precisamos do resultado para sair dessa zona incômoda. As equipes de baixo vêm ganhando, vêm subindo na tabela. Agora é descansar porque domingo tem um jogo importantíssimo, do qual precisamos buscar a vitória”, acrescentou.

O Timão abriu o placar com Romero aos 23 minutos do primeiro tempo e teve chances de ampliar a vantagem. No retorno do intervalo, o Atlético-MG cresceu de produção e viu os paulistas ficarem acuados, em especial após a entrada de Alan Kardec. O Galo chegou ao empate com Paulinho aos 21 e levou perigo na reta final.

Com o resultado, o Corinthians som o segundo tropeço seguido, enquanto o Galo, que abre o G-6, não perde há cinco rodadas. O clube do Parque São Jorge aparece na 14ª colocação, com 41 pontos, a apenas quatro do Z4. O Cruzeiro, 17º, soma 37.

