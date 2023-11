Lucio Flavio critica atuação em derrota do Botafogo: ‘Faltou maturidade’

O técnico Lucio Flavio não poupou o elenco do Botafogo após a derrota dolorosa para o Grêmio, nesta quinta-feira. Em entrevista coletiva em São Januário, o técnico alvinegro afirmou que “faltou maturidade” para seu time quando o clube vencia a partida.

“No vestiário, todos sentiram muito o jogo. Muito em razão de situações do jogo que faltou maturidade. Foi o que conversei com eles, quando comentamos após o Vasco, de ser competitivos, mas faltou maturidade. Em uma situação que era lateral nosso, permitimos a transição do adversário. Talvez, faltou fazer mais faltas táticas, para impedir alguma situação ofensiva do adversário. Vamos trabalhar e recuperar muito nesses dois dias essa questão emocional e mental”, disse Lucio Flavio.

O Botafogo está com 59 pontos e, mesmo com o revés, segue na liderança. Na próxima partida, porém, o Alvinegro tem confronto direto contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. Com quatro derrotas consecutivas, o Glorioso perderá a ponta caso perca mais uma vez.