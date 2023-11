Sport recebe Atlético-GO em verdadeira decisão pelo acesso

Poucos confrontos da Série B do Brasileirão serão tão decisivos na luta pelo acesso quanto Sport x Atlético-GO, nesta sexta-feira (10), na Ilha do Retiro. O jogo, às 21h30, deverá ditar o destino de ambos clubes na competição. Os donos da casa estão em quarto lugar, com 60 pontos, um a mais que o Dragão, que é o quinto. Quem vencer vê a Série A de perto para o ano que vem e quem perder, se aproxima do adeus.

Em momento negativo recente, o Sport recebe o Atlético-GO depois de duas derrotas seguidas. Precisando vencer para não permitir a chegada de outros adversários, o time pernambucano tem o melhor ataque o campeonato (55 gols). Mas o time perdeu para o Mirassol, na semana passada, num confronto direto.

Por sua vez, o Atlético também não vive uma fase esplendorosa. Após a derrota no clássico para o Vila Nova, a equipe também tropeçou diante de um rival direto na luta para subir. Em casa, empatou em 2 a 2 com o Novorizontino, desperdiçando a chance de ser o vice-líder. Nas últimas duas rodadas, aliás, mais dois duelos diretos esperam o Dragão.

Anteriormente, às 19h, o Vila Nova recebe o Londrina em outro duelo importante. Os goianos, com 55 pontos, têm sua última chance de continuar sonhando com a Série A. Por outro lado, o Tubarão tem apenas 28 pontos e pode terminar a noite rebaixado para a terceira divisão.

