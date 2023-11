Monchengladbach x Wolfsburg: escalações e onde assistir

O Campeonato Alemão retorna nesta sexta-feira (10). Monchengladbach e Wolfsburg se enfrentam às 16h30, no Borussia Park, pelo jogo de abertura da 11ª rodada da Bundesliga. O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam no meio da tabela e terá transmissão ao vivo na OneFootball.

Como chega o Monchengladbach?

Os donos da casa vivem um momento de recuperação na Bundesliga e estão invictos há duas rodadas. O Monchengladbach está na 11ª posição, com 10 pontos, e pode chegar a mesma pontuação do Wolfsubrg em caso de vitória diante de seus torcedores.

No entanto, o treinador Gerardo Seoane poderá ter o desfalque de Siebatcheu, autor de um dos gols do empate em 3 a 3 com o Freiburg na rodada passada. Isto porque, o atacante saiu lesionado durante a partida e pode abrir espaço para Hack no duelo desta sexta-feira.

Como chega o Wolfsburg?

O Wolfsburg vive um péssimo momento na temporada e está em queda livre na tabela. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Niko Kovac não vence há quatro rodadas na Bundesliga, sendo três derrotas e um empate na última rodada diante do Werder Bremen, por 2 a 2. Assim, o clube aparece na 9ª posição, com 13 pontos, sendo cinco a menos que o Hoffenheim, primeiro dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Porém, o Wolfsburg terá problemas no sistema defensivo diante do Monchengladbach. Maxence Lacroix foi expulso na rodada passada e está fora por motivo de suspensão. Além disso, Bornauw também deixou o gramado precocemente no último compromisso da equipe e pode desfalcar a equipe nesta sexta-feira.

Monchengladbach x Wolfsburg

11ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: sexta-feira, 10/11/2023, às 16h30 (de Brasília)

Local: Borussia Park, em Monchengladbach (ALE)

Monchengladbach: Nicolas; Scally, Elvedi, Wöber e Luca Netz; Reitz, Julian Weigl, Honorat e N’Goumou; Pléa e Siebatcheu (Hack). Técnico: Gerardo Seoane.

Wolfsburg: Pervan; Rogério, Bornauw (Cozza) e Zesiger; Maehle, Svanberg, Vranckx e Kevin Paredes; Cerny, Majer e Jonas Wind. Técnico: Niko Kovac.

Onde assistir: OneFootball

