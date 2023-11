Dupla Fla-Flu renova gestão do Maracanã e faz duras críticas ao Vasco

Flamengo e Fluminense ampliaram por mais um ano a permissão de uso do Maracanã e, assim, continuam com a gestão até o fim de 2024. Os clubes fizeram o anúncio da assinatura em nota oficial na noite desta quinta-feira (9) e não pouparam críticas ao Vasco.

O documento informa que a dupla sagrou-se vencedora do Chamamento Público promovido pela Casa Civil e se reuniu para cumprir todas as exigências previstas no Edital. O texto cita, ainda, “narrativas fantasiosas” por parte do Cruz-Maltino e questiona a ausência no procedimento.

“Infelizmente, o Vasco da Gama optou por divulgar informações falsas e sensacionalistas à sua torcida, buscando criar uma comoção social, alegando ter sido cerceado de participar de uma concorrência, na qual sequer tentou se habilitar”, alega a dupla, frisando que o Vasco buscava unicamente fazer tumulto:

“A conduta adotada pelo Vasco da Gama demonstra que seu discurso durante os últimos meses tinha por objetivo, apenas, tumultuar a permissão de uso concedida ao Flamengo e ao Fluminense, de modo a coagir o Estado do Rio de Janeiro a adotar uma modelagem da concorrência voltada a seus próprios interesses e não ao interesse público. A postura do Vasco da Gama demonstra que não pretende um “Maracanã de todos”, mas sim, um “Maracanã de ninguém”, cita trecho do documento.

A dupla defende a maior quantidade de partidas a fim de que o Maracanã não seja um espaço prioritariamente destinado a shows. Por fim, afirma que falta organização desportiva e experiência na manutenção de gramados ao Vasco.

Em nota na manhã desta quinta-feira, o clube de São Januário anunciou que desistiria de concorrer ao processo Recentemente, o Vasco solicitou a impugnação do edital do Chamamento Público, o que gerou uma negativa por parte do Governo.

Confira a nota na íntegra

O Clube de Regatas do Flamengo e o Fluminense Football Club vêm a público esclarecer que, hoje, dia 09.11.2023, compareceram ao auditório da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro (local indicado pelo Edital nº 01/2023 para entrega e abertura das propostas), para participação associada no Chamamento Público promovido pela Casa Civil, cuja finalidade era encontrar organizações desportivas interessadas em assumir, temporariamente, a Permissão Onerosa de Uso do Complexo Maracanã, pelo prazo de 1 ano (01.01.2024 até 31.12.2024), até que seja finalizada a licitação para concessão do Complexo Maracanã.

A associação composta por Flamengo e Fluminense, após ter cumprido todas as formalidades exigidas para a habilitação e qualificação no referido procedimento administrativo, sagrou-se vencedora do Chamamento Público.

Ao longo dos últimos dias, Flamengo e Fluminense reuniram seus esforços para cumprir todas as exigências previstas no Edital, com o objetivo de participarem do procedimento de forma regular e competitiva, dentro dos limites legais e respeitando, sempre, os demais eventuais interessados e o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Importante destacar que, ao longo dos últimos meses, o Vasco da Gama (SAF) vem buscando criar diversas narrativas fantasiosas em ofícios e ações judiciais, inclusive reivindicando ao Poder Judiciário que o Estado do Rio de Janeiro fosse obrigado a realizar chamamento público antes de realizar renovações dos Termos de Permissão de Uso vigentes, o que foi devidamente atendido pelo Estado, através do Edital nº 01/2023.

Ocorre que, de forma contraditória a sua conduta, o Vasco da Gama emitiu, na manhã de hoje, poucos minutos antes do horário marcado para o Chamamento Público, uma nota oficial informando que não participaria do procedimento que tanto exigia, com argumentos novamente fantasiosos e desrespeitosos com o Poder Executivo e com seus concorrentes. Infelizmente, o Vasco da Gama optou por divulgar informações falsas e sensacionalistas à sua torcida, buscando criar uma comoção social, alegando ter sido cerceado de participar de uma concorrência, na qual sequer tentou se habilitar.

A conduta adotada pelo Vasco da Gama demonstra que seu discurso durante os últimos meses tinha por objetivo, apenas, tumultuar a permissão de uso concedida ao Flamengo e ao Fluminense, de modo a coagir o Estado do Rio de Janeiro a adotar uma modelagem da concorrência voltada a seus próprios interesses e não ao interesse público. A postura do Vasco da Gama demonstra que não pretende um “Maracanã de todos”, mas sim, um “Maracanã de ninguém”.

O Vasco da Gama se insurge, inclusive, contra o fato de o Estado do Rio de Janeiro valorizar, nas propostas, a capacidade de os interessados garantirem um maior número de jogos no Estádio, ou seja, de buscar garantir que o futuro permissionário dê ao Maracanã a destinação que lhe rendeu a alcunha de “Templo do Futebol”, ícone maior da imagem do Rio de Janeiro como sede de grandes e históricos eventos esportivos, e fim para o qual o Maracanã foi tombado.

O Estado do Rio de Janeiro, de forma cautelosa e preocupada com um de seus maiores patrimônios turísticos, não pode permitir que o Maracanã se torne um espaço destinado, prioritariamente, shows, impondo, como se vê em diversas arenas nacionais, o deslocamento de partidas para outros estádios, para que o gestor possa lucrar com outros eventos.

De igual maneira, o Edital lançado pelo Estado do Rio de Janeiro, corretamente, exige a demonstração de competência técnica e experiência para que se possa entregar a terceiros não apenas o Estádio do Maracanã como, igualmente, o Ginásio do Maracanãzinho, que já foi palco de eventos esportivos históricos e olímpicos.

Seria irresponsável o Estado tratar o Complexo do Maracanã como se fosse um aparelho esportivo qualquer e não precisasse de expertise para a sua gestão.

Nesse particular, as reiteradas investidas judiciais do Vasco da Gama para realizar jogos no Maracanã em datas consecutivas a outras partidas demonstra que aquela organização desportiva, ou não detém experiência na manutenção de gramados ou não se importa com a qualidade do espetáculo.

A final da Copa Libertadores da América 2023 deu um exemplo de como é importante a preservação do gramado, o que comprova que eventuais negativas técnicas para jogar em um gramado machucado não se trata de arbítrio, mas de necessidade gerencial.

Por outro lado, causa estranheza o Vasco da Gama alardear tanto interesse em gerir o Complexo Maracanã, composto pelo Estádio do Maracanã e pelo Maracanãzinho, enquanto: (i) alega que não teria sequer a capacidade técnica e experiência de gestão de ginásios; (ii) demonstra reiteradas dificuldades de administrar o seu próprio estádio; e, ainda, (iii) está na iminência de reformar o Estádio de São Januário, aumentando sua capacidade, por meio de recursos decorrentes de lei municipal.

Portanto, Flamengo e Fluminense lamentam que o Vasco da Gama sequer tenha comparecido à concorrência pública realizada pelo Estado do Rio de Janeiro, e que esteja utilizando de argumentações vazias e inverídicas para desmerecer o trabalho sério e comprometido dos Clubes que cumpriram todas as formalidades legais e editalícias exigidas pelo Poder Executivo Estadual, o que resultou no oferecimento da proposta vencedora em Chamamento Público regularmente realizado.

Certos de que a opinião pública não se deixará contaminar por aqueles que se autodeclararam vencidos, sem sequer competir, Flamengo e Fluminense reconhecem a escorreita atuação do Governo do Estado do Rio de Janeiro e informam que darão continuidade à bem-sucedida gestão do Complexo Maracanã, cumprindo com as obrigações assumidas e oferecendo, cada vez mais, um serviço melhor, mais seguro e com maior comodidade aos torcedores do Rio de Janeiro e aos visitantes de todo o mundo.”

