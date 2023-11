Tite x Diniz: carreiras e momentos diferem técnicos de Flamengo e Fluminense

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste sábado (11), às 18h30, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. Assim, Tite e Fernando Diniz vão medir forças nesta reta final de temporada. Os técnicos são experientes e rodados, mas possuem vivências e momentos diferentes na carreira.

Flamengo x Fluminense

Tite está começando um novo trabalho no Flamengo, mas é um técnico consolidado no futebol brasileiro. O treinador já conquistou Libertadores, Mundial, Brasileirão e disputou duas Copas do Mundo pela Seleção Brasileira. Apesar dos títulos conquistados, ele está começando um projeto do zero e precisa repetir os bons números se quiser ser vitorioso novamente.

Fernando Diniz, por outro lado, está no Fluminense desde abril de 2022. O técnico apresentou bons trabalhos nos últimos anos, mas não havia conquistado um título expressivo antes de ser campeão da Libertadores no Maracanã. O treinador vive um momento especial pelo time tricolor na temporada, mas ainda precisa se provar na carreira.

Tite x Diniz

Assim, Tite e Fernando Diniz possuem momentos e carreiras diferentes. O treinador rubro-negro conta com uma trajetória vitoriosa e incontestável, mas está começando um trabalho do zero e precisa mostrar serviço para marcar história na Gávea. O técnico tricolor, por outro lado, precisa conquistar mais títulos para se provar, mas vive um momento especial na temporada e já está consolidado nas Laranjeiras.

Tite e Fernando Diniz são os principais técnicos do país atualmente. Afinal, eles foram os últimos treinadores escolhidos para comandar a Seleção Brasileira. Assim, os comandantes medem forças neste fim de semana, em um dos clássicos mais tradicionais do futebol mundial. O treinador rubro-negro aposta na própria carreira e experiência. O técnico tricolor, por outro lado, crê no momento e na confiança.

