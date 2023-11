São Paulo se torna melhor mandante e retrata contraste no Brasileiro

O São Paulo venceu o RB Bragantino por 1 a 0, na quarta-feira (08), na Vila Belmiro, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo, apesar de não acontecer no Morumbi, contabilizou para as estatística do Tricolor como mandante na competição.

Assim, o resultado deixou o time de Dorival Júnior se tornou o melhor mandante do Brasileirão, com 38 pontos somados. O São Paulo está empatado com o Grêmio neste quesito. Contudo, o time do Rio Grande do Sul eva vantagem por ter apenas 16 jogos como mandante, enquanto o São Paulo tem 17. Assim, o aproveitamento dos gaúchos é superior (79,1% contra 74.5%).

A estatística reflete como vem sendo a campanha do São Paulo nesta edição de torneio de pontos corridos. Afinal, o Tricolor Paulista somou 38 pontos como mandante, mas apenas sete como visitante. Aliás, o time de Dorival Júnior, junto com o América-MG, são os únicos que ainda não venceram fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. A diferença é que o Coelho tem um saldo de gols pior.

Com o triunfo diante do RB Bragantino, o São Paulo alcançou os 45 pontos e teoricamente está livre de qualquer possibilidade de rebaixamento. A pontuação se torna importante por conta da sequência do Tricolor na reta final de Brasileiro. Afinal, falta seis rodadas para o final da competição e o time de Dorival Júnior jogará quatro vezes longe do Morumbi.

São Paulo tem sequência fora de casa

Aliás, as próximas duas partidas do São Paulo acontecem fora de casa. O Tricolor encara o Santos, neste domingo (12), na Vila Belmiro. Depois, no dia 22, encara o Fluminense, no Maracanã, em jogo atrasado da 32° rodada do Brasileirão.

