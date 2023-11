Mano cobra reação do Corinthians após novo tropeço: ‘Temos quer reagir’

O técnico Mano Menezes ligou o alerta após o empate em 1 a 1 do Corinthians contra o Atlético, nesta quinta-feira (09), na Neo Química Arena, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão saiu vencendo com gol de Romero na etapa inicial, mas sofreu o empate no segundo tempo, com Paulinho. Para o treinador, a equipe teve uma queda de rendimento na etapa final, o que foi determinante para o tropeço.

“Preparamos o jogo, iniciamos como preparamos, colocamos o rival para trás, tomamos iniciativa e criamos oportunidades. Além do gol, poderia ter mais duas concretizadas. Precisamos resolver o problema tático e esse foi o teor da minha conversa com os jogadores para fazer o encerramento do jogo. Ou a gente vai resolver com mais gás ou taticamente. Não pode baixar o bloco inteiro e dar a bola para o adversário jogar, isso é perigoso. O Atlético-MG tem jogadores acostumados com jogos grandes”, analisou Mano Menezes, que prosseguiu.

“Jogos grandes são assim, você tem seu momento e o adversário também tem. Geralmente, faz o resultado quem aproveita os seus e depois consegue neutralizar os do rival”.

Mano Menezes também sai em defesa de Yuri Alberto

O treinador também saiu em defesa de Yuri Alberto. O centroavante teve várias chances de marcar, sendo uma clara ao receber livre uma bola no jogo e, em vez de dominá-la na área, finalizou muito longe do gol atleticano.

“Yuri foi para o sacrifício para a equipe, ele tem se doado muito. Tínhamos sérias dúvidas se ele iria para o jogo ou não. Se tem uma coisa boa, é que Yuri não se esconde da responsabilidade, ele comete erros como qualquer jogador, mas tem feito quase tudo o que a gente precisa. Um pecado, olhando a jogada da bola do primeiro tempo a gente vê ele totalmente livre, as vezes o jogador em campo não tem essa clareza. Se ele tivesse a visão que nos tivemos, talvez ele tentasse dominar a bola. Foi um dos pecados que a equipe foi cometendo e não soube aproveitar o momento do jogo”, disse Mano.

O Corinthians é o 14º colocado na tabela de classificação, com 41 pontos, quatro a menos que o Cruzeiro, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O próximo jogo é neste domingo (12), contra o Grêmio, em Porto Alegre.

