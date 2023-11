Felipe Neto desabafa após derrota do Botafogo: ‘Lucio Flavio, saia’

O influenciador digital Felipe Neto perdeu a paciência com o técnico do Botafogo Lucio Flavio. Afinal, após mais uma derrota de virada sofrida pelo Glorioso, o youtuber foi às redes sociais questionar o treinador e a postura dos jogadores do Alvinegro.

“É um time entregue, sem condição psicológica nenhuma de jogar futebol. Sempre foi um líder dos derrotados. Lúcio Flávio, saia do Botafogo e nunca mais volte. Você é o sinônimo do fracasso”, escreveu Felipe Neto.

Esta não foi a primeira vez que o torcedor ilustre do Alvinegro detonou o técnico. “O maior pipoqueiro da história desse clube. O treinador que grita ‘Foi falta, caramba!’ Que incentiva com ‘Vamos, abençoado’. Essa sombra derrotada deveria ter saído do Botafogo assim que virou SAF. Mas foi ficando…”, disse Felipe, após a derrota para o Vasco na segunda-feira (6).

Tudo embolado na tabela

Com a vitória sobre o Alvinegro, o Grêmio chegou aos 59 pontos e agora está na segunda colocação do Brasileirão, empatado em pontos com o líder Botafogo, ficando atrás no saldo de gols. O time carioca, contudo, tem um jogo a menos no torneio nacional. O Palmeiras também soma 59 pontos, seguido pelo RB Bragantino, com 58.

