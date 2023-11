Palmeiras é o único postulante ao título sem duelos diretos na reta final do BR

O Campeonato Brasileiro ganhou uma reta final emocionante pelo título. Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Flamengo, RB Bragantino e Atlético-MG brigam pela conquista do torneio de pontos corridos. Contudo, faltando cinco rodadas para o fim da competição, todos os postulantes à taça terão ao menos um duelo direito entre si. Menos o Verdão.

Botafogo, Flamengo, Bragantino e Grêmio fazem ao menos um duelo direto nesta reta final de competição. O Atlético-MG tem dois, já que encara o Tricolor Gaúcho e o Rubro-Negro. São duelos que vão mexer na classificação do próprio G-6 e consequentemente têm impacto direto na disputa pelo título. Diferente destes clubes, o Palmeiras é o único que terá apenas embates contra equipes no meio da tabela e na luta contra o rebaixamento.

O último confronto direto do Verdão na competição, aconteceu nesta quarta-feira (08), quando perdeu para o Flamengo por 3 a 0. Aliás, quase todos os embates decisivos do Palmeiras nesta reta final de Brasileirão, terminaram em derrotas.

O time de Abel Ferreira conseguiu apenas uma vitória, na virada histórica diante do Botafogo por 4 a 3, no Nilton Santos. Contudo, foram quatro derrotas, para RB Bragantino, Grêmio, Flamengo e Atlético. A maior parte desses duelos aconteceu durante a sequência negativa do time. Na ocasião, o Verdão sofreu com desfalques, queda de rendimento e o baque emocional em meio à eliminação para o Boca Juniors na semifinal da Libertadores.

Palmeiras tenta confirmar arrancada histórica

Contudo, o Palmeiras não deixa se abalar com os resultados negativos e se apega a recuperação do elenco alviverde. Afinal, em 20 dias tirou 14 pontos de desvantagem em relação ao líder Botafogo, entrando novamente na briga pela competição.

