Diego Costa acredita em do Botafogo reação e garante: ‘Não vamos entregar’

O Botafogo dá mostras de que não consegue reagir no Campeonato Brasileiro sob o comando de Lucio Flavio. Na noite desta quinta-feira (9), perdeu mais uma partida, a quarta consecutiva. Vê a pressão sobre seu treinador, portanto, aumentar ainda mais, beirando o insustentável de olho no título. Após a derrota para o Grêmio, Diego Costa disse entender o sentimento da torcida, mas ainda crê na retomada dos resultados positivos.

“Sabemos que o torcedor tem razão, vem aqui para apoiar, fazemos um bom jogo e depois um apagão que já vem acontecendo em jogos anteriores, dá essa frustração. Lógico que a pessoa sente, se o jogador não sentir uma derrota, estamos no caminho errado. Temos de sentir sim e o quanto antes digerir esse momento. Temos seis finais e só depende da gente”, frisou o atacante, complementando em seguida.

“As pessoas têm direito de não acreditarem (no título) pelo que o time vem demonstrando nesses cinco jogos, mas o que esse time fez não foi por acaso, não é por acaso que estamos em primeiro ainda. Não vamos entregar, tomamos um golpe duro, mas o verdadeiro campeão tem que saber levantar. A palavra é essa. Ter ânimo, força e ir para cima. Sabemos que jogos como esse são para ganhar, não é para jogar bonito. Se tiver que dar porrada, é dar porrada”, concluiu Diego Costa.

Erros contra o Grêmio

O centroavante, que marcou um gol na derrota para o Grêmio, apontou também os erros que o Botafogo cometeu durante a partida. Afinal, a equipe carioca vencia por 3 a 1, quando passou a levar pressão dos gaúchos e não conseguiu segurar a vantagem. Para o artilheiro, faltou ser mais maduro e ter maior leitura de jogo em um momento tão importante como a reta final do ano.

“Quando se perde, aparece muito fantasma, você fala que falta experiência, depois de derrotas sempre buscamos os lados negativos. Está claro que em certas ocasiões, temos de ter um pouco de maturidade, ler o jogo, a hora de dar aquela respirada. Esse time vem sempre fazendo jogos bonitos, e em alguns períodos, temos de fazer jogo feio para ganhar. Nós acreditamos entre nós, sei que a dúvida está aí, muitos não acreditam mais, dou razão a eles, mas eu acredito. Vamos agora pensar no que fizemos de errado, o bom sabemos fazer. Tomar uma reviravolta assim dói”, lamentou.

Diego Costa segue no time?

O Botafogo agora tenta esquecer mais um resultado negativo no Campeonato Brasileiro e foca as atenções no Bragantino, próximo adversário. A bola rola no domingo (12), às 16h, no Nabi Abi Chedid, pela 34ª rodada. Ainda mantido no cargo, Lucio Flavio tem, por ora, mais uma chance para provar seu trabalho. Tiquinho Soares volta de suspensão, mas por estar em baixa, Diego Costa pode seguir como titular. Ou, até mesmo, ambos formarem dupla no sistema ofensivo.

No entanto, existe a possibilidade de o comando técnico mudar nessa partida. A pressão sobre o ex-meia do Alvinegro, hoje na direção do elenco, está aumentando cada vez mais e a diretoria já procura possíveis substitutos no mercado, embora encontre certa dificuldade para chegar a um consenso. Enquanto isso, a delegação já está em Atibaia, no interior de São Paulo, onde fará a preparação de olho no Massa Bruta.

