Luiz Gustavo tem aprovação do elenco, e São Paulo mantém otimismo

A cada dia aumenta a esperança do São Paulo acertar a contratação do volante Luiz Gustavo. Apesar de a negociação ter se arrastado por mais tempo do que o Tricolor imaginava, o clube não demonstra pressa e espera o volante tomar a decisão. O jogador já demonstrou vontade de ir para o Morumbi, mas ainda restam alguns detalhes.

O principal deles é o impasse familiar. O jogador está no exterior há 16 anos e já havia se acostumado com a vida fora do país. Só na Europa foram 15 temporadas. Assim, sua família não gostaria de voltar ao Brasil agora. Por sua vez, o São Paulo se apega em algo que aconteceu recentemente com Lucas Moura.

Na ocasião, a família do atacante estava acostumada com a vida na Inglaterra e estava relutante a voltar para o Brasil, Contudo, o São Paulo adotou cautela e deu todo o tempo necessário para o atleta dar uma resposta. Entretanto, o que pesou para o retorno do camisa 7 foi a torcida que fez campanha para a volta de Lucas.

Luiz Gustavo tem aprovação do elenco

Já para Luiz Gustavo, o que vem pesando é a aprovação do elenco. Rafinha, por exemplo, fez o “meio de campo” para as negociações avançarem. Lucas ligou para o jogador e expôs seu desejo em vê-lo jogando pelo Tricolor. Outros atletas também buscaram referências do experiente volante e se animaram com o que ouviram dos companheiros.

Com uma aprovação unânime no elenco, o São Paulo se animou pela contratação do jogador. Além disso, Luiz Gustavo se mostrava empolgado em todas as reuniões com a diretoria do clube. Assim, existe a expectativa de que essa definição não passe da próxima semana.

