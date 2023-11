Renato Augusto sai em defesa de Yuri Alberto e evita falar sobre Z-4

O Corinthians ficou no empate em 1 a 1 contra o Atlético, nesta quinta-feira (09), na Neo Química Arena, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi lamentado dentro do Timão, que teve várias chances de gols, principalmente com Yuri Alberto, mas que não conseguiu converter em bolas na rede. Após a partida, o centroavante ganhou a defesa de Renato Augusto.

“Ele é muito jovem, então esse momento de pressão atinge a todos. Atrapalha, tem muita pressão externa. É se fechar e trabalhar para poder conquistar resultados. Mas é o nosso centroavante, um jogador importante para nós”, disse Renato Augusto.

Renato também lamenta falta de vitórias

O meia também lamentou a falta de vitórias do Timão, que deixou a equipe com 41 pontos, na 14ª colocação. Perguntado se o risco de rebaixamento assusta o elenco a cinco jogos do fim do Brasileirão, o camisa 8 preferiu se manter num tom otimista.

“Ninguém quer passar por isso, mas vamos lutar até o fim. Antes do fim, tem o Grêmio. Foram dois tempos distintos, um bom primeiro tempo nosso e o segundo deles (do Atlético-MG). Deveríamos ter feito placar melhor. Deram volume e se arriscaram mais no fim. Tivemos contra-ataques, mas a bola não entrou. Foi um jogo perigoso com um rival com qualidade”, finalizou o meia.

O Timão volta a campo no domingo, às 16h, contra o Grêmio, pela 34ª rodada do Brasileirão. Com 41 pontos, na 14ª colocação, o Corinthians está a apenas três do Cruzeiro, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

