Rafael entra em seleto grupo do São Paulo com marca histórica

A primeira temporada de Rafael como goleiro do São Paulo vem sendo especial. Afinal, o jogador conquistou a Copa do Brasil, sendo eleito o melhor goleiro da competição e se firmando cada vez mais na meta do Tricolor. Além disso, o jogador de 34 anos também atingiu uma marca história e entrou para um seleto grupo do clube.

Com a vitória em cima do RB Bragantino, por 1 a 0, na Vila Belmiro, Rafael chegou a 28° partida sem sofrer gols na temporada. Agora, ele está entre os dez goleiros do São Paulo com mais jogos sem sofrer gols em uma temporada. Ele é o 10° colocado no ranking, que conta com nomes históricos como Rogério Ceni, Zetti e Waldir Peres.

A última vez que um goleiro teve números suficientes para chegar ao top-10 foi em 2007, quando Rogério Ceni terminou o ano com 36 partidas sem ser vazado. Aliás, esta é a segunda maior marca da história do clube, atrás apenas dos 41 lençóis limpos de Waldir Peres, em 1975.

Contratado no início da temporada, a princípio para fazer parte de um rodízio com Jandrei e Felipe Alves, Rafael logo assumiu a condição de titular absoluto. O que era para ser um revezamento na meta são-paulina o virou setor de um homem só.

Rafael é que mais atuou na temporada, com 60 partidas disputadas e também com mais minutos jogados. O goleiro ainda tem mais seis oportunidades para aumentar a contagem e mirar o grupo dos cinco primeiros neste quesito. Contudo, aparenta ter conseguido espantar o fantasma que vivia no gol do São Paulo.

