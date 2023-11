Seleção Feminina tem amistosos marcados para Data-Fifa de novembro

A Seleção Brasileira Feminina vai aproveitar a Data-Fifa, em novembro, para disputar dois amistosos, contra Japão e Nicarágua, em São Paulo. Os horários e locais serão divulgados durante a convocação, nesta sexta-feira (10), às 14h30 (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

O primeiro adversário será o Japão. As equipes vão se encontrar em duas oportunidades, dia 30 de novembro e 3 de dezembro. Aliás, no último jogo entre as equipes, as brasileiras venceram por 1 a 0.

Para finalizar, no dia 6 de dezembro, o time de Arthur Elias vai enfrentar a Nicarágua. Aliás, esse será o primeiro jogo entre as duas equipes.

Essa é a terceira Data Fifa de Arthur Elias para treinamentos. No primeiro foram feitos treinamentos na Granja Comary. Depois, foram dois jogos contra Canadá, sendo uma vitória para cada lado.

