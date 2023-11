Reta final do Brasileiro com tropeços e emoção

O Campeonato Brasileiro chega à reta final de forma totalmente imprevisível, com cinco times na luta direta pelo título. Líder desde a terceira rodada, o Botafogo perdeu fôlego de forma surpreendente e viu a enorme vantagem de 13 pontos na tabela ser pulverizada nas últimas quatro partidas. Apesar de ainda se manter na ponta pelos critérios de desempate, o Alvinegro levou duas inacreditáveis viradas de Palmeiras e Grêmio, em jogos que poderiam (e deveriam) ter decidido a competição, e neste momento não demonstra ter técnico e forças para sustentar a posição.

A equipe gaúcha vem numa reação espetacular, com cinco vitórias em sequência, e entrou de vez na briga, embora tenha sido esquecida e dada como fora da disputa em vários momentos do campeonato. O Palmeiras também apresenta ótima reação, mesmo tendo perdido para o Flamengo por 3 a 0 na última e importantíssima partida.

Bragantino depende de si no Brasileiro. Mas o Fla tem o fator Tite

O Bragantino correu por fora durante todo o Brasileiro e agora, na reta de chegada, só depende dos próprios esforços para conquistar o inédito título. E temos ainda um caso à parte: o Flamengo. Numa temporada de puro fracasso, o time rubro-negro ressurgiu das cinzas com os inúmeros tropeços dos adversários e agora está com tudo na disputa.

Além disso, conta com um trunfo fundamental: o técnico Tite, profissional de enormes experiência e capacidade. A excelente atuação na vitória sobre o Palmeiras encheu a torcida de entusiasmo e esperança. Com o elenco que tem, o Rubro-Negro vai jogar pesado pelo troféu.

Com uma competição que se desenhou toda para o Botafogo, ninguém esperava um desfecho tão empolgante. As últimas rodadas serão de pura emoção, mesmo com tanta oscilação entre as equipes e o sobe e desce na tabela. Afinal, alguém quer a taça?

